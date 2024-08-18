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Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:35
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Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın yolda giderken devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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