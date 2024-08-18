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İnşaatta asansör boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:38
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İnşaatta asansör boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde apartman inşaatında asansör boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti.

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