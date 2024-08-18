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Trafikte yaptıkları hareket ağızları açık bıraktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 17:26 Güncelleme: 18.08.2024 17:27
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Trafikte yaptıkları hareket ağızları açık bıraktı

Kayseri'de trafikte seyir halinde olan üstü açık arabadan sarkan 2 kişi yürekleri ağıza getirdi.

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