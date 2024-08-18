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Bursa'da tostçu alevlere teslim oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 17:30 Güncelleme: 18.08.2024 17:30
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Bursa’da tostçu alevlere teslim oldu

Bursa'da bir tostçuda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının gece yarısı çıkması panik yaşattı.

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