Tekirdağ’da plajda sapık alarmı! Telefonda görüntüleri çıktı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde plajda denize giren kadınların cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen E.K. (46), polis tarafından gözaltına alındı. Kadınların tepki gösterdiği E.K., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mavi bayraklı plajda kadınlar, E.K.'nin kendilerini kumsalda güneşlenirken ve denize girip çıkarken cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiğini fark etti.