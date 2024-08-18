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Tekirdağ'da plajda sapık alarmı! Telefonda görüntüleri çıktı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 16:43 Güncelleme: 18.08.2024 17:02
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Tekirdağ’da plajda sapık alarmı! Telefonda görüntüleri çıktı

Tekirdağ Şarköy'de plaja giren kadınları cep telefonu ile görüntülediği iddia edilen bir şahıs polis tarafından yakalandı. Ekiplerin telefonuna el koyduğu şahsa kadınlar tepki gösterirken, incelenen telefonda kadınlara ait görüntüler bulunduğu iddia edildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde plajda denize giren kadınların cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen E.K. (46), polis tarafından gözaltına alındı. Kadınların tepki gösterdiği E.K., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mavi bayraklı plajda kadınlar, E.K.'nin kendilerini kumsalda güneşlenirken ve denize girip çıkarken cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiğini fark etti.

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KADINLAR ŞAHSA TEPKİ GÖSTERDİ
Kadınlar, tepki gösterdiği E.K.'yi tartaklayıp, elindeki cep telefonuna el koyarak emniyete ihbarda bulundu. Kadınlar, gelen polis ekiplerine E.K.'nin el koydukları telefonunu teslim edip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve polis merkezine götürülen E.K.'nin telefonunda yapılan incelemede kadınların çekilmiş yakın plan fotoğraf ve görüntüleri bulundu.

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SERBEST BIRAKILDI
Kadınlardan S.Ö., tanımadığı E.K.'nin kendisini cep telefonu ile izinsiz görüntü ve fotoğraflarını çektiğini belirterek, şikayetçi oldu. İlçede inşaatlarda çalışan evli ve 9 çocuk babası E.K. ise ifadesinde, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek, kadınları değil, denizdeki gemileri çektiğini söylediği öğrenildi. E.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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