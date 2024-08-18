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Porsuk Çayı'ndan ceset çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 16:34 Güncelleme: 18.08.2024 17:20
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Porsuk Çayı’ndan ceset çıktı

Eskişehir'de vatandaşların Porsuk Çayı üzerinde bir erkek cesedi gördüğü ihbarı sonrası bölgeye gelen ekipler cansız bedeni sudan çıkardı. Cesedin 67 yaşındaki Zeki Kireç'e ait olduğu belirlenirken, adamın düşme sonucu boğulduğu ihtimali üzerinde duruldu.

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