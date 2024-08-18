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Talas'ta yılın ilk yarısında rekor yeni işyeri

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 10:42
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Talas’ta yılın ilk yarısında rekor yeni işyeri

Talas'ta ticari hayat her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İlçede ocak ayından bugüne kadar geçen sürede 266 yeni iş yeri daha ruhsat alarak faaliyetlerine başladı.

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