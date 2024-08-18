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Eyüpsultan'da park halindeki araçlara zarar veren şüpheli yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 10:40
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Eyüpsultan’da park halindeki araçlara zarar veren şüpheli yakalandı

Eyüpsultan'da bir otoparktaki 10 araca zarar veren şüpheli, gözaltına alındı.

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