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Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 10:44
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Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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