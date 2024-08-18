SON DEPREMLER | Bingöl sallandı! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilk belirlemelere göre, bölgede herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Bingöl. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesine yer verildi. Deprem ayrıca Erzurum'da da hissedildi.

AFAD Bingöl'de meydana gelen depremin detaylarını paylaştı