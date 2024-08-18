SON DEPREMLER | Bingöl sallandı! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Son dakika haberine göre merkez üssü Bingöl olan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin saat 21.15'te olduğu açıklanırken, büyüklüğünün ise 4,1 olduğu bildirildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü Karlıova olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilk belirlemelere göre, bölgede herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Bingöl. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesine yer verildi. Deprem ayrıca Erzurum'da da hissedildi.
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