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Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 20:43
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Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralanırken, otomobil ve servis minibüsü ağır hasar aldı.

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