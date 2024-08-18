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Sivas'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobil yol çalışması için açılan çukura düştü: 5 yaralı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:32
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Sivas’ta hafif ticari araçla çarpışan otomobil yol çalışması için açılan çukura düştü: 5 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç ile çarpışan otomobil, yol çalışması için açılan çukura düştü, kazada 5 kişi yaralandı.

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