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Eşiyle el ele tutuşarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:31
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Eşiyle el ele tutuşarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü

Kütahya'da bir düğün salonundan çıkarak, el ele tutuştuğu eşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan İmiş Traş (60), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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