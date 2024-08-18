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Arkasında 'Killer' yazan otomobilin çarptığı 2 kız kardeş öldü

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:34
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Arkasında ’Killer’ yazan otomobilin çarptığı 2 kız kardeş öldü

Kütahya'da 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayan Mine (16) ve Melike Kurt (15) kardeşler, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı duyarak gelen kız kardeşlerin babası Arif ve annesi Dilek Gürcan ise birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğulurken, otomobilin arkasındaki Killer 777 (katil) yazısı ise dikkat çekti.

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