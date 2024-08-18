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Azerbaycan'ın gönderdiği amfibi uçağı yangın söndürme çalışmalarına başladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 18:07
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Azerbaycan’ın gönderdiği amfibi uçağı yangın söndürme çalışmalarına başladı

Azerbaycan'ın Türkiye'deki orman yangınlarına müdahale için İzmir'e gönderdiği amfibi uçağı, yangın söndürme çalışmalarına başladı.

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