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Şanlıurfa'da 27,9 kilogram uyuşturucu yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 10:37
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Şanlıurfa’da 27,9 kilogram uyuşturucu yakalandı

Viranşehir'de 27 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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