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Hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı o anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 10:45
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Hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı o anlar kamerada

Bursa'da seyir halinde olan hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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