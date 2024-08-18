18 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Bodrum katta çıkan yangın korkuttu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 16:23 Güncelleme: 18.08.2024 16:30
ABONE OL
Bodrum katta çıkan yangın korkuttu

Isparta'da bodrum katta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör