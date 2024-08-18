18 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Pandemi sonrası huzuru yaylada buldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 15:39
ABONE OL
Pandemi sonrası huzuru yaylada buldu

Düzce'de pandemi döneminde Sinekli Yaylası'na taşınan Mehmet Albayrak, yalnızlığını huzura dönüştürdü. Kış aylarında da yaylada yaşayan Albayrak, "Kalabalık ortamlarda bulunmak bana tat vermiyor" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör