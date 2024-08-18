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Domaniç’te devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 15:42 Güncelleme: 18.08.2024 15:42
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Domaniç’te devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya'da Domaniç-Tavşanlı karayolunda yol yapım şirketine ait taş yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

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