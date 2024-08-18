Manisa'da kontrolden çıkan araç araziye uçtu: 2 yaralı
Manisa'da kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak yol kenarında bulunan araziye yuvarladı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Sarıgöl yönünden Buldan istikametine seyir halinde olan B.T. (25) yönetimindeki 35 ANL 985 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki araziye yuvarlandı.
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