Manisa’da kontrolden çıkan araç araziye uçtu: 2 yaralı

Kazada sürücü B.T. ve araçta yolcu olarak bulunan L.K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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