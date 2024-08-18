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Manisa'da kontrolden çıkan araç araziye uçtu: 2 yaralı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 15:28
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Manisa’da kontrolden çıkan araç araziye uçtu: 2 yaralı

Manisa'da kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak yol kenarında bulunan araziye yuvarladı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Sarıgöl yönünden Buldan istikametine seyir halinde olan B.T. (25) yönetimindeki 35 ANL 985 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki araziye yuvarlandı.

Kazada sürücü B.T. ve araçta yolcu olarak bulunan L.K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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