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On binlerce kilometreden sürüklendiler tüm köyü kapladılar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 12:47
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On binlerce kilometreden sürüklendiler tüm köyü kapladılar

Sivas’ta bir köyde bulunan lav cürufları ve bölgede oluşan doğal göl, dikkatleri üzerine çekiyor. Köylüler bu alanın yetkililerce incelenmesini talep ediyor.

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