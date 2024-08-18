İstanbul’da bilimsel makaleye konu olan olay! Böylesini ne gördünüz ne duydunuz

"24 YUNUS VE BALİNA TÜRÜNDE 96 VAKA VAR"

Doç.Dr. Tonay, "Şimdiye kadar 24 yunus ve balina türünde 96 vaka var bu davranışın görüldüğü. Genellikle 7'si hariç hepsi anneyle yavru arasında; yavrunun kaybı sonucu annenin yavruyla vedalaşamaması olarak görülüyor aslında. Bu 7 gözlemden sadece 2 tanesi bizim vakamıza yani iki yetişkin arasında olması bakımından bizim vakamıza benziyor açıkçası. Dediğim gibi çok nadir görülen bir davranış. Özellikle iki yetişkin arasında olması bakımından. Görüntüleri gördüğünüz zaman içiniz parçalanıyor gerçekten. Elinizden de birşey gelmiyor. Bizim tek yaptğımızı yetkililere, Sahil Güvenliğe, Deniz polisine, Tarım Bakanlığı'na Balıkçılık Şube Müdürlüğü'ne haber vererek konu hakkında bölgeye teknelerin yaklaşmaya çalışmasını engellemeye çalışmak. 6 gün sonra da olay son buldu. En sonunda bilimsel makalesini yayınladık ve dünyayla paylaştık" ifadelerini kullandı.