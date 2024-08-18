18 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Sultanbeyli'de düğün konvoyundaki iki grup arasındaki kavga kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 12:49 Güncelleme: 18.08.2024 12:49
ABONE OL
Sultanbeyli’de düğün konvoyundaki iki grup arasındaki kavga kamerada

Sultanbeyli'de düğün konvoyunda iki grup arasında kavga çıktı. Tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavga anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör