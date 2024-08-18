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Milan katliamının acısı 37 yıldır hafızalardan silinmiyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.08.2024 12:02 Güncelleme: 18.08.2024 12:02
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Milan katliamının acısı 37 yıldır hafızalardan silinmiyor

Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK’nın 27 kişiyi şehit ettiği saldırı hafızalardan silinmiyor.

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