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Gercüş'te organik ürünlerdeki bereket fiyatları düşürdü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 12:12 Güncelleme: 18.08.2024 12:13
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Gercüş’te organik ürünlerdeki bereket fiyatları düşürdü

Batman'ın Gercüş ilçesi ile civar köylerinde yetişen sebze ve meyvelerde bereket yaşandı. Sebze ve meyvelerdeki yüksek verim üreticilerin yüzünü güldürürken, fiyatların düşmesi tüketicileri sevindirdi.

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