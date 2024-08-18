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Domaniç'te trafik kazası: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 10:51
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Domaniç’te trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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