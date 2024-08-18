18 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Antika dünyası Bursa'da buluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 18.08.2024 15:27 Güncelleme: 18.08.2024 15:29
ABONE OL
Antika dünyası Bursa’da buluştu

Türkiye'nin dört bir yanından gelen antika severler Bursa'da buluştu. 300'e yakın esnafın geldiği pazarda tezgahlar yıllar öncesine götürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör