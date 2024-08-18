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Maltepe'de yan yola girmek için manevra yapan otomobil bariyere çarptı: 1 ağır yaralı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:43
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Maltepe’de yan yola girmek için manevra yapan otomobil bariyere çarptı: 1 ağır yaralı

Maltepe, D-100 Karayolu'nda yan yola girmek için ani manevra yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarptı. Kazada sürücü A.Y.S. ağır yaralandı.

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