18 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Balıkesir'de miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:45
ABONE OL
Balıkesir’de miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde miras sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör