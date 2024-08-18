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Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna böyle daldı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:42
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Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna böyle daldı

Kırşehir'de kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna dalmıştı, kaza anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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