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Kütahya'da ağaca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:28
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Kütahya’da ağaca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı. Kazada, sürücü Efe Duman yaralandı.

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