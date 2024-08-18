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Küle dönen otomobilde kundaklama şüphesi: 3 araç hasar gördü

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:53
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Küle dönen otomobilde kundaklama şüphesi: 3 araç hasar gördü

Zonguldak'ta bir apartmanın girişinde park halinde bulunan Mercedes marka otomobil küle döndü

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