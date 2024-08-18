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Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:50
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Diyarbakır’da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'da çocukların arasında başlayan, daha sonra da ailelerin de dahil olduğu silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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