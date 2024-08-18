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Kosova'da geleneksel Şivan Köprüsü Atlama Yarışı düzenlendi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 16:20 Güncelleme: 18.08.2024 16:21
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Kosova’da geleneksel Şivan Köprüsü Atlama Yarışı düzenlendi

Kosova'da bu yıl 73'üncüsü düzenlenen Şivan Köprüsü Atlama Yarışı'na 20'den fazla Kosovalı sporcu katılırken, ortaya çıkan renkli anları yüzlerce seyirci dikkatle izledi.

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