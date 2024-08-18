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6 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 15:43 Güncelleme: 18.08.2024 15:45
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6 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

Tokat'ta dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

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