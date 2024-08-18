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Kocaeli'de bir sürücü polis kontrol noktasında otomobili bırakıp kaçtı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:40
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Kocaeli’de bir sürücü polis kontrol noktasında otomobili bırakıp kaçtı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir sürücü, polis kontrol noktasında otomobili terk ederek kaçtı.

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