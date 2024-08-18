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İstanbul- Esenyurt'ta huzur denetimi: 6 gözaltı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:39
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İstanbul- Esenyurt’ta huzur denetimi: 6 gözaltı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkyolu Mahallesi'nde 'Genel Asayiş ve Huzur Denetimi' yaptı. Denetim sırasında aranan 3 kişi ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Trafik kurallarına uymayan ve yeterli evraklara sahip olmayan sürücülere ise toplamda 53 bin 189 lira para cezası kesildi.

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