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Kars'ta iki ailenin kavgasında kan aktı! Sebebi pes dedirtti

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 18.08.2024 17:43 Güncelleme: 18.08.2024 17:45
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Kars’ta iki ailenin kavgasında kan aktı! Sebebi pes dedirtti

Kars'ın Kağızman ilçesinde sulama suyu nedeniyle iki aile çıkan tartışma kavgaya dönünce olan oldu. Ailelerin silahlı kavgasında 4 kişi yaralanırken iki kişi gözaltına alındı. Köyde güvenlik önlemi nedeniyle giriş çıkışlar da ekipler tarafından kontrol altına alındı.

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