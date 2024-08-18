Kontrolden çıktı takla atarak şarampole uçtu: 7 yaralı | Yer: Mardin

Mardin'deki kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.