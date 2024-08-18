Kontrolden çıktı takla atarak şarampole uçtu: 7 yaralı | Yer: Mardin
Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole uçtu. Otomobilde bulunan 7 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada, 7 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Mazıdağı ilçesi Karasu mevkiinde meydana geldi. 23 TD 457 plakalı hafif ticari araç, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Araçtaki Yeşim A. (22), Okan A. (21), Semanur A. (21), İbrahim D. (20), Erkan Y. (18), Abdullah D. (17) ve Eyüp M. (17) yaralandı.
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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