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Gaziantep'te trafikte çıkan kavgaya polis müdahale etti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 17:38
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Gaziantep’te trafikte çıkan kavgaya polis müdahale etti

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavga şehrin en işlek caddesindeki trafiği kilitledi. Emniyetin önünde yaşanan kavgaya polis müdahale etti.

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