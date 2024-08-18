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Kalp krizinden öldü sanıldı tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı!

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 20:24 Güncelleme: 18.08.2024 20:35
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Kalp krizinden öldü sanıldı tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı!

Kocaeli'de yaşanan olay duyanları dehşete düşürdü. Evde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulunan kadın için otopsi yapıldı ve ölümüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün kalp krizi geçirdiği nedeniyle hastaneye getirilen kadın, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine yapılan otopside ise gerçek dehşete düşürdü.

3 çocuk annesi kadının ölüm nedeni farklı çıktı. 3 çocuk annesi kadının ölüm nedeni farklı çıktı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Olay, dün Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Nuhbe Yılmaz'ın Atalar Mahallesi'ndeki evinde fenalaşarak kalp krizi geçirdiği ihbarını alan acil sağlık ekipleri, adrese giderek kadını Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bilinci kapalı halde hastaneye getirilen Nuhbe Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk annesi kadının ölüm nedeni farklı çıktı. 3 çocuk annesi kadının ölüm nedeni farklı çıktı.

DEHŞET OTOPSİYLE ORTAYA ÇIKTI!

Doktorların, kadının ölümünü şüpheli bulmaları üzerine Nuhbe Yılmaz'ın cenazesine detaylı otopsi yapıldı. Otopside kadının kalp krizi sebebiyle değil, boğazının sıkılması sonucu boğulma sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

3 çocuk annesi kadının ölüm nedeni farklı çıktı. 3 çocuk annesi kadının ölüm nedeni farklı çıktı.

CANİ BİR BİR İTİRAF ETTİ!

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından, kadının erkek arkadaşı C.Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Nuhbe Yılmaz ile kavga ettiklerini ve kadının boğazını sıktığını itiraf eden C.Y.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nuhbe Yılmaz'ın cenazesi, bugün Körfez İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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