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Dehşet kaza! Araç takla attı: Ölü ve yaralılar var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 19:20 Güncelleme: 18.08.2024 19:21
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Dehşet kaza! Araç takla attı: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki araç sürücüsünün kontrolünden çıkınca olan oldu. Takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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