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Elazığ'da fırtına tabelaları yerinden söktü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 12:22 Güncelleme: 18.08.2024 12:23
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Elazığ’da fırtına tabelaları yerinden söktü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtınada iş yerlerinin tabelaları uçtu.

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