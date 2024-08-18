Havada yeni dönem! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projeyi açıkladı: Türkiye dünyada önemli merkezlerden olacak

Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı projesi

Bu hava araçlarının pilotlarının iniş kalkış yapabileceği alanların sayısının artırılması sayesinde havaalanlarında uygulanan prosedür karmaşasından ve yoğunluktan etkilenmeden uçuşlarını yapabileceklerini de ifade eden Uraloğlu, bu durumun amatör havacılığın gelişmesine katkı sağlayacağını ve pilot eğitimleri için kullanılacak iniş alanlarına olan ihtiyacın ortadan kalkmasını, ayrıca dronbanlar için de park alanı fonksiyonu görmesini planladıklarını söyledi.

Hava Kampüs başvurusu yapıldığında talep edilmesi durumunda Hava Kampüsler için hava sahası tanımlanabileceğini ve tanımlanan hava sahasının içinde kalması koşuluyla, gerçekleştirilecek uçuşlar için uçuş planı sunma gereksiniminin aranmayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "İlgili saha dışında gerçekleşecek uçuşlar için havacılık bilgi yayının (AIP) usulleri ve uçuş planı sunulmaya devam edilecek." dedi. Hava Kampüs için başvuruların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yapılabileceğini belirten Bakan Uraloğlu, bu uygulamadan önce kullanım izni verilen iniş şeritleri için tekrar başvuru yapılmasına gerek olmadığını, Genel Müdürlük tarafından o alanların Hava Kampüs olarak tanımlanacağını duyurdu.