18 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Hatay’da boğulma tehlikesi geçiren şahsı vatandaşlar kurtardı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 00:07
ABONE OL
Hatay’da boğulma tehlikesi geçiren şahsı vatandaşlar kurtardı

Hatay’da denizde boğulma tehlikesi geçiren şahsı vatandaşlar kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen şahıs tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör