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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 00:04
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Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'da çocukların arasında başlayan, daha sonra da ailelerin de dahil olduğu silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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