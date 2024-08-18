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Alanya'da taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 00:09
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Alanya’da taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde ticari taksiye çarpan motosikletin sürücüsü Mert Yücel (23), hayatını kaybetti.

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