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Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 10:47
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Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

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