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Yangında bin 500 saman balyası kullanılamaz hale geldi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 12:18 Güncelleme: 18.08.2024 12:20
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Yangında bin 500 saman balyası kullanılamaz hale geldi

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde çıkan yangında saman balyaları yanarak kullanılamaz hale geldi.

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